TMW Radio Impallomeni: "Polarizzare tutto su Dybala rischia di danneggiare il lavoro di DDR"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Garbo: "Palladino a Firenze non ha Galliani". Ceccarini: "Dybala Roma storia poco chiara". Bonanni: "Adesso De Rossi avrà un bel problema". Impallomeni: "Il silenzio della Roma fa rumore. Gli agenti stanno piangendo".

Intervenuto a TMW Radio, durante il programma Maracanà, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua sulla permanenza di Dybala: "Un bel ripensamento umano, ha ritirato le dimissioni dal calcio che conta. Combatte e lotta nel campionato italiano, mi fa piacere, mi piace il gesto d'amore. La realtà dei fatti è questa, non sappiamo quanto sia contenta la Roma, sono curioso di capire come gestirà la nuova situazione De Rossi. I grandi delusi sono gli agenti, che si stavano per fare ricchi grazie a questo gioiello. Il silenzio della società fa rumore.

Fateci sapere qualcosa perché è utile fare comunicazione, toglierci dalla confusione e dalle congetture. Siamo tutti contenti perché sia rimasto, ma ci manca un pezzo per completare l'analisi. Adesso secondo me limiti una ripartenza da parte della Roma, comincia un altro capitolo, perché voglio vedere cosa succede adesso quando De Rossi lo metterà una volta in panchina. Polarizzare tutto sulla figura di Dybala rischia di danneggiare l'intera stagione giallorossa".