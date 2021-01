Impresa del Genoa che ferma la macchina da gol dell'Atalanta: 0-0 al Gewiss Stadium

Si è da poco conclusa la sfida fra Atalanta e Genoa. 0-0 il punteggio finale, grande impresa del Grifone che riesce a bloccare la Dea. Dopo 40 gol in 16 partite, la squadra di Gasperini resta all'asciutto.

Le scelte iniziali - Gasperini schiera Tolói, Palomino e Djimsiti davanti a Gollini. In attacco Zapata supportato da Malinovskyi e Ilicic. Nel Genoa c'è Strootman dal primo minuto in mezzo al campo, mentre in attacco c'è Pjaca al fianco di Shomurodov.

Parte meglio il Genoa - La squadra di Ballardini nei primi 10 minuti ha due occasioni importanti, prima con Pjaca, poi con Shomurodov. In entrambe le occasioni le conclusioni dei due attaccanti finiscono fuori di pochissimo.

Dea con poche idee - Il primo tempo dell'Atalanta è avaro di emozioni. La squadra di Gasperini si fa vedere in avanti in poche occasioni, senza però mettere in difficoltà Perin.

Gollini salva su Shomurodov - Al minuto numero 40 il Genoa ha una grande occasione per sbloccare la gara. Dopo un rimpallo Shomurodov calcia a botta sicura ma trova l'intervento d'istinto di Gollini che riesce a deviare il pallone all'ultimo secondo.

Lampo di Hateboer - La ripresa non offre particolari emozioni fino al minuto numero 65. Gran botta di Hateboer sul pallone spizzato in maniera un po' casuale da Djimsiti: conclusione che scheggia il legno alla sinistra di Perin e finisce fuori.

Perin salva su Gosens - L'Atalanta vive dei lampi dei singoli, come quello di Gosens: il tiro-cross del tedesco viene deviato, Perin è bravissimo e riesce a deviare.

De Roon ci prova - Anche De Roon ci prova, ma il risultato non cambia. L'olandese si coordina bene e calcia al volo, la palla finisce di poco sopra la traversa.

Il Genoa ferma l'Atalanta, punto importante per il Grifone - Quasi un'impresa per il Genoa, che riesce ad arginare l'Atalanta, squadra che spesso e volentieri segna 3 o 4 gol a partita. Ottima lettura da parte di Ballardini, che riesce così a fermare la squadra di Gasperini e a portare a casa un punto prezioso per la lotta salvezza.