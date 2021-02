In ballo sulle punte: tutti gli affari dell’Udinese nel mercato invernale

Attaccante che saluti, attaccante che trovi. Al netto di cessioni non per forza secondarie, per esempio ter Avest che un po’ di spazio, soprattutto nella scorsa stagione, l’aveva trovato, sono stati gli avanti i grandi protagonisti del calciomercato invernale dell’Udinese. I friulani hanno anzitutto riscattato Gerard Deulofeu, già arrivato in prestito dal Watford in estate. Inoltre, tra l’infortunio di Pussetto e la cessione di Kevin Lasagna, in prestito al Verona per ritrovare la verve sotto porta, i bianconeri hanno puntato tutto su Fernando Llorente, centravanti di stazza ed esperienza, messo a disposizione di Luca Gotti. Per oggi e per il futuro: il bomber spagnolo ha infatti firmato sino al 2022, la certificazione che i Pozzo in uno dei principali colpi di un mercato non semplice ci credono eccome.

Le operazioni in entrata

Jayden Braaf (A) (Manchester City) PRE

Gerard Deulofeu (A) (Watford) DEF

Fernando Llorente (A) (Napoli) SVI

Le operazioni in uscita

Kevin Lasagna (A) (Hellas Verona) PRE

Nicolas (P) (Reggina) DEF

Hidde Ter Avest (D) (Utrecht) DEF

Mamadou Coulibaly (C) (Salernitana) PRE

Rolando Mandragora (C) (Juventus) FP