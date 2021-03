In campo i titolari, Inzaghi indica le priorità: vincere oggi per giocare con serenità a Monaco

Testa al campionato. È questo il messaggio lanciato da Simone Inzaghi alla sua squadra, reduce da risultati non proprio esaltanti nelle ultime settimane. Una flessione figlia anche della batosta subita contro il Bayern Monaco, che ha fatto perdere qualche certezza a Immobile e compagni. Così, il tecnico schiera il migliore undici possibile, anche perché il quarto posto è ancora un obiettivo raggiungibile, al contrario della qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Vincere, rimettersi in carreggiata e giocare in Baviera con la mente libera: la Lazio vuole ritrovarsi, ma il Crotone venderà cara la pelle. La vittoria contro il Torino ha interrotto una serie di sette sconfitte consecutive e Serse Cosmi ha portato la sua grinta. Non sarà facile, anche se Ciro Immobile ha voglia di celebrare al meglio quella Scarpa d'Oro ricevuta qualche giorno fa.