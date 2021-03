In Spagna fanno discutere le parole di Capello: "Chi ha paura non deve mettersi in barriera"

Il day after l'eliminazione della Juventus in Champions League è anche il momento giusto per analizzare le cause dell'ennesima catastrofe europea dei bianconeri. E in Spagna, tutti i quotidiani danno risalto alle dichiarazioni di Fabio Capello, che ieri ha puntato il dito contro Cristiano Ronaldo, reo di aver tenuto un atteggiamento poco "professionale" in occasione della rete su punizione di Sergio Oliveira che di fatto è risultata decisiva per la qualificazione del Porto. Sia As che Marca riportano l'analisi dell'ex tecnico di Milan e Real Madrid: "Chi sta in barriera non può aver paura di essere colpito. È un errore gravissimo e imperdonabile, non ci sono scuse. Ai miei tempi si sceglievano i giocatori che andavano in barriera e nessuno aveva paura della palla. La Juve è stata eliminata perché ha messo in barriera due giocatori (Morata e Cristiano) che si sono girati e hanno saltato. Non è assolutamente colpa del portiere".