Incontro in corso tra Simone Inzaghi e Lotito: chi sono le alternative al tecnico?

In corso in questi istanti il summit tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi, sul tavolo il futuro del tecnico. Per Inzaghi c'è l'Inter in alternativa dopo l'addio ad Antonio Conte, stasera ufficiale. E la Lazio? I nomi dell'ultima ora sono Walter Mazzarri e Sinisa Mihajlovic, ma non è da escludere una pista all'estero.