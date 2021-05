LIVE TMW - Lazio-Inzaghi, il giorno della verità. E' iniziato il summit con Lotito!

live Lazio-Inzaghi, il giorno della verità. E' iniziato il summit con Lotito!

Qui tutti gli aggiornamenti sul futuro di Simone Inzaghi e sulla panchina della Lazio

19.05 - Lotito e Inzaghi a Villa San Sebastiano, al via il summit! - Si decide il futuro di Simone Inzaghi. A Villa San Sebastiano, a distanza di pochi minuti, è tornato Claudio Lotito e poi è arrivato Simone Inzaghi. Al via il summit decisivo per la panchina della Lazio.

🥁 Il momento della verità in casa #Lazio: Claudio #Lotito e Simone #Inzaghi iniziano a Villa San Sebastiano il summit per decidere il futuro

— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) May 26, 2021

17.00 L'agente di Simone Inzaghi nella sede dell'Inter - Tullio Tinti è stato per oltre due ore nella sede dell'Inter, questo pomeriggio. Tinti è procuratore di Ranocchia, Darmian e Bastoni, ma anche di Simone Inzaghi. E il tecnico biancoceleste, in caso di addio di Conte, è nome che la dirigenza nerazzurra sta valutando per la sostituzione. "Sono venuto per i miei calciatori", si è limitato a dire Tinti al nostro inviato prima di entrare in auto.

16.37 - "Inzaghi a vita" - In attesa dell'incontro, fuori Villa San Sebastiano - dove in questo momento è Claudio Lotito - un tifoso ha esposto una striscione con su scritto: "Inzaghi a vita".

15.11 - Claudio Lotito a Villa San Sebastiano - Intanto, il presidente della Lazio Claudio Lotito è appena arrivato nella sua residenza, a Villa San Sebastiano. Da capire, adesso, se Tare e Inzaghi lo raggiungeranno lì oppure se si vedranno altrove.

14.35 - Tare via da Formello - In attesa di capire quando e dove di terrà quest'oggi l'incontro, il direttore sportivo Igli Tare ha appena lasciato il centro sportivo di Formello.

14.04 - Inter, sondaggio esplorativo per Simone Inzaghi - Simone Inzaghi questa mattina è stato protagonista di un sondaggio esplorativo da parte dei dirigenti dell'Inter. Il club nerazzurro in queste ore è oggetto di contestazione da parte dei tifosi, sta cercando di capire se la rottura con Antonio Conte, che sembra inevitabile, sia ricomponibile in extremis. Ma intanto si guarda intorno, e le vicende di casa Inter si intrecciano con quelle di casa Lazio...

13.55 Lazio-Inzaghi, è il giorno della verità - Simone Inzaghi a pieno titolo nel valzer delle panchina. Oggi il tecnico biancoceleste, in scadenza di contratto, dovrà incontrare Tare e Lotito. Il summit sarà determinante per capire se andare o meno avanti insieme.