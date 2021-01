Inizia l'avventura di Meitè in rossonero, è in città. "Il Milan è primo e deve restare lì"

Soualiho Meite è arrivato a Milano in questi istanti. In un hotel milanese, il centrocampista inizia così la sua avventura al Milan. Domattina le visite mediche, intanto è già stato intercettato dai taccuino presenti. Se me lo aspettavo? Devo essere pronto in qualsiasi momento. Ho già parlato con Kessie, si. Sono contento. Se sono venuto per lo Scudetto? Il Milan è primo e deve restare al suo posto".