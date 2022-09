Insigne torna a parlare del Napoli: "11 anni di alti e bassi. Ora faccio il tifo dalla tv"

Lorenzo Insigne torna a parlare di Napoli e lo fa tramite un'intervista rilasciata ad Amazon Prime Video a poche ore dalla sfida Champions degli azzurri contro il Liverpool: "Mi mancate tutti e farò sempre il tifo per voi", esordisce l'ex capitano parlando ai suoi ex compagni.

La sfida contro il Liverpool?

"I miei compagni faranno bella figura e io sarò qui davanti alla televisione a tifare per loro. Ho letto che dopo l’uscita dei biglietti, i posti si sono esauriti in 4 ore. Questo è un bene per la squadra, così scenderanno in campo carichi e faranno una grande partita".

La sua avventura con la maglia azzurra?

"Sono stati 11 anni con alti e bassi. Però essendo napoletano avevo un peso in più perché dovevo dimostrare il triplo. Mi dispiace ogni tanto non aver avuto degli atteggiamenti da professionista, soprattutto per i ragazzini che ci guardano e ci osservano. Quello dispiace. A volte mi chiudo in me stesso e sicuramente è stato quello a far sì che non si creasse una grande empatia con i tifosi. Ma alla fine, dopo il saluto con cui mi hanno omaggiato i tifosi nell’ultima partita... vuol dire che qualcosa di buono ho lasciato e fatto. Quello mi ha fatto sentire molto orgoglioso".

I compagni, Spalletti e i tifosi?

"Il mister ha ragione. È una squadra nuova fatta di tanti ragazzi giovani e di talento che hanno bisogno di tempo e spero che la gente gli stia vicino. La squadra è forte e può fare davvero qualcosa di importante. Ha giocatori con personalità. I tifosi del Napoli sono molto esigenti ma anche quando non vinci vedono che ti impegni e che dai tutto in campo. E ti stanno sempre vicino. Il mister poi è uno tosto. E sa lavorare. Lo conosco bene e mi sono trovato benissimo con lui. È un grande".