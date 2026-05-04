Insulti social a Berardi: "Devi morire figlio di p*****a". La moglie denuncia: "In che senso?"

Domenico Berardi è tornato al gol e lo ha fatto ancora una volta contro il Milan. L'esterno del Sassuolo è un autentico incubo per i tifosi rossoneri, alcuni dei quali però sono andati oltre, sfociando nelle offese e non solo. Francesca Fantuzzi, moglie del neroverde, ha postato una storia su Instagram, condannando gli insulti nei confronti di suo marito.

Per la verità è solo un utente ad essere finito nel mirino della donna, che ha voluto far vedere a tutti i commenti che sono stati fatti sotto le foto con Berardi: "Dai che è l'ultimo Natale!!!!!", "Che facce di c***o", "Mmmmmerd*", "Devi morire figlio di p*****a". Fantuzzi si è limitata a scrivere: "In che senso?". Purtroppo questi episodi sui social si verificano troppo spesso, ma con denunce simili è più probabile che questo avvenga meno frequentemente.