Milan, si salvi chi può: Berardi bestia nera, solo due giocatori hanno segnato di più contro

Uno stiramento alla coscia lo ha tenuto lontano dal campo e dal Sassuolo per quasi due mesi, ma Domenico Berardi non appena ha avuto la chance di tornare a far rotolare il pallone in allenamento e in partita ha risposto presente. Il gol mancava da tanto però, precisamente dalla doppietta contro l'Hellas Verona del 20 febbraio scorso in casa.

Oggi, sempre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, "Mimmo" ha interrotto il digiuno e da bandiera assoluta della squadra di Grosso ha impiegato appena 5 minuti per fulminare il Milan. Portando avanti il Sassuolo e mettendo in crisi i rossoneri, rimasti in 10 contro 11 al 24' per somma di ammonizioni. Per Berardi si tratta del 156° sigillo in maglia neroverde, in rete più di due mesi dopo l'ultima volta.

E c'è un record. Solamente Enrico Chiesa (14) e Silvio Piola (22) hanno realizzato più gol contro il Milan in Serie A rispetto a Domenico Berardi: 12, al pari di Stefano Nyers, Carlo Reguzzoni e Antonio Di Natale. Quasi come a voler lanciare un messaggio al club rossonero, che ha cincischiato sulla possibilità di portarlo in rossonero alcune estati fa, tra abboccamenti e rumor vari che lo hanno accostato anche alla Juventus alle volte. Alla fine "Mimmo" è rimasto al Sassuolo, diventando un capitano simbolico per la squadra e il club.