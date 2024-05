Inter a Oaktree, arriva il comunicato ufficiale del club. Ai californiani il 99,6% delle quote

Comunicato ufficiale appena diramato dall'Inter:

"Il 22 maggio 2024 F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter”) ha ricevuto una comunicazione da parte del proprio socio Grand Tower S. à.r.l. (“GT”) – che detiene una partecipazione pari al 68,55% del capitale sociale di Inter – con la quale è stata informata, tra l’altro, (i) dell’avvenuta escussione del pegno sulle azioni di Great Horizon S. à r.l. (socio unico di Grand Sunshine S. à r.l. che, a sua volta, è socio unico di GT) (“GH”) da parte di GLAS Trust Corporation Limited (“Security Agent”), in qualità di agente, e OCM Luxembourg Sunshine S. à r.l. (“OCM” un’entità riferibile ai fondi gestiti da/a entità affiliate a Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”)), in qualità di veicolo designato, nominato e autorizzato dal Security Agent; e (ii) della circostanza per cui, per effetto della predetta escussione, OCM ha acquisito il controllo diretto del 100% del capitale sociale di GH e, quindi, ottenuto il controllo indiretto di Inter. In pari data, Inter è stata inoltre informata che GH ha acquisito altresì il controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Limited, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata International Sports CapitalS.p.A., il 31,05% delle azioni di Inter.

Per effetto di quanto sopra, Oaktree ha acquisito complessivamente il controllo indiretto del 99,6% del capitale di Inter.

Nessun Change of Control Triggering Event è in corso in base all’emissione di Euro 415.000.000 di Senior Secured Notes al tasso del 6.750% con scadenza 2027 da parte di Inter Media and Communication S.p.A. (“Senior Notes”) e nessuno degli eventi di cui sopra ha determinato un Default o un Event of Default in relazione alle Senior Notes. Nessuna dichiarazione prospettica viene resa in questo comunicato e tutte le dichiarazioni sono rese solo alla data del presente comunicato.

Avviso: Il presente annuncio costituisce una comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 (16 aprile 2014)".