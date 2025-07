Beukema-Napoli, i dettagli del contratto e la richiesta di cessione al Bologna entro il 12 luglio

Sam Beukema è sempre più vicino a lasciare il Bologna per trasferirsi al Napoli, già la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per completare il trasferimento. Sul tema torna anche l'edizione odierna de Il Resto del Carlino, che racconta alcuni dettagli e retroscena inerenti a quanto avvenuto in questi ultimi giorni.

Il padre e agente di Beukema, per esempio, nei tempi recenti ha visitato due volte il centro sportivo di Casteldebole per chiedere e ribadire la cessione del figlio. E non solo, perché ieri è arrivata una mail da parte dei suoi procuratori, con la nuova richiesta di cessione e soprattutto la deadline fissata per il 12 luglio, giorno in cui la squadra rossoblù si radunerà agli ordini di mister Italiano.

Il buon esito della trattativa tra Bologna e Napoli per Beukema, comunque, sembra ormai piuttosto scontato. Anche perché lato calciatore continuano a fare forza sull'accordo per il contratto già raggiunto con il Napoli. Un'intesa per i prossimi 5 anni e un contratto a salire, che comincia da circa 2,5 milioni di euro netti della prima stagione fino ai 3 dell'ultima. Un bel balzo, rispetto allo stipendio che gli riconosce attualmente il Bologna, inferiore al milione di euro.