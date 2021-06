Inter, ancora niente accordo con Nainggolan per la buonuscita. Il Cagliari aspetta

Continua il tira e molla tra l’Inter e Radja Nainggolan. Come riportato da Sky Sport, tra il centrocampista e il club nerazzurro non c’è l’accordo sulla buonuscita da versare al calciatore. Per questo motivo è tutto fermo anche sul fronte del suo ritorno al Cagliari, visto che lo stipendio attualmente percepito dal centrocampista belga è troppo alto per le casse del club rossoblu.