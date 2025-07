Ufficiale Inter, arriva un attaccante dalla Norvegia. Dahlberg Strand comincerà con l'Under 18

Nuovo acquisto per l'Inter, che preleva dalla Norvegia un giovanissimo attaccante destinato alla formazione Under 18 dei nerazzurri. Depositato infatti in Lega Serie A il contratto del classe 2008 norvegese Jonas Dahlberg Strand (16 anni), in precedenza in forza alla seconda squadra del Bodo Glimt. Trasferimento a titolo definitivo, firma su un contratto triennale con l'Inter fino al 30 giugno 2028.