Inter-Atalanta, per la legge dei grandi numeri non dovrebbe essere 0-0

Ieri Gian Piero Gasperini, nella sua conferenza stampa, ha citato la legge dei grandi numeri. E va detto che la sua Atalanta solitamente non rimane a secco di gol quasi mai, così come l'Inter, dall'altro lato. I due attacchi migliori della Serie A, con 60 e 62 gol rispettivamente, si affrontano questa sera, anche se nelle ultime sfide ci sono ben due 0-0 che spiccano, oltre a due 1-1: nelle ultime sei partite ci sono quindi quattro pareggi.

Di più: l'Atalanta solitamente fuori casa subisce reti, ma nelle ultime 4 partite esterne questo non è mai successo. L'Inter non ha subito invece gol nelle ultime quattro partite casalinghe contro i bergamaschi. Quindi, per la legge dei grandi numeri, non dovrebbe essere 0-0 fra gol fatti, risultati che solitamente non capitano e ricorrenze.