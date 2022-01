Inter, attesa l'ufficialità dei rinnovi di Marotta e Ausilio: accordo fino al 2024 ma ipotesi 2025

Sono giorni decisivi per i rinnovi dei dirigenti dell'Inter, dopo l'arrivo in Italia di Steven Zhang. Secondo quanto riportato da Tuttosport il presidente è molto contento dell'operato di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare finalmente l'ufficialità dei loro prolungamenti fino al 2024, anche se non è da escludere che i nuovi accordi possano essere siglati fino al 2025. Mancano soltanto le firme.