Inter, avanti con Conte. E ora è tempo di chiudere e ufficializzare il rinnovo di tre big

Antonio Conte destinato a restare alla guida dell'Inter anche il prossimo anno. A fare il punto sul futuro del tecnico pugliese la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che poi si concentra anche sui rinnovi di contratto.

L'Inter ha già raggiunto l'accordo con alcuni giocatori per sottoscrivere il nuovo accordo. L'ha fatto con Stefan De Vrij, così come con Lautaro Martinez. Con Alessandro Bastoni c'è ancora qualche dettaglio da definire, ma l'obiettivo adesso è quello di blindare questi giocatori per un progetto a lungo periodo.