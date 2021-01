tmw Inter, Lautaro Martinez rinnova fino al 2024: firme ad un passo. C'è la clausola anti Juve

vedi letture

Lautaro Martínez e l’Inter, avanti tutta per il rinnovo. Prolungamento di un anno con adeguamento dell’ingaggio. Il rinnovo non sarà fino al 2025, ma fino al 2024. C’è l’accordo totale, mancano solo le firme che arriveranno a breve. Rimane la clausola da 111 milioni e c’è una clausola anti Juve da 150 milioni, come già ampiamente raccontato nei mesi scorsi. L’Inter blinda Lautaro Martínez, gli agenti sono in sede e la fumata bianca è davvero ad un passo. Il Toro vestirà ancora nerazzurro.