Inter, Bastoni: "Quando arrivi in certi palcoscenici devi darti una svegliata. O rischi di perderli"

Il centrale dell'Inter Alessandro Bastoni ai microfoni di DAZN ha commentato la prestazione dei nerazzurri a Venezia soffermandosi anche sull'arrivo in battello allo stadio: “Una volta è bello, ma è anche un po' scomodo. Preferisco arrivare in pullman allo stadio. - continua il difensore - Mi sono trovato bene al centro della difesa, i compiti sono quelli soliti. Siamo un gruppo coeso ed è sempre un piacere dare una mano alla squadra. Penso che quando arrivi in determinati palcoscenici devi darti una sveglia anche se hai 20-21 anni perché come sei arrivato puoi anche andare via. Cerco di fare del mio meglio come sempre, ma non saprei dire dove posso migliorare".