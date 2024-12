Inter, Bisseck: "Con Inzaghi sono migliorato tanto. Dobbiamo continuare a lavorare duro"

La 17^ giornata di Serie A si chiude con Inter-Como. I nerazzurri cercano la 4^ vittoria consecutiva che permetterebbe loro di riportarsi a -3 dalla vetta, con la partita contro la Fiorentina da recuperare. Inzaghi si schiera con il solito 3-5-2. In difesa, confermato Bisseck con Bastoni centrale e Carlos Augusto braccetto sinistro. A centrocampo recupera in extremis Barella che compone il consueto terzetto insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti non si tocca la ThuLa

Ai microfoni di DAZN ha parlato Yann Bisseck. Queste le parole del difensore nerazzurro.

Cosa ti sta insegnando Inzaghi?

"Non ci sono segreti. Dobbiamo lavorare duro e bisogna essere pazienti".

In cosa sei migliorato maggiormente?

"Penso in tutto. Dal punto di vista tattico e soprattutto a livello difensivo, questo anche grazie alle lunghe sessioni video che facciamo con il mister. Mancano tanti giocatori al momento e anche per questo sto giocando di più".