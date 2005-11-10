Inter, Bonny: "Dobbiamo imparare dagli errori commessi con il Brugge e reagire subito"

Passo falso dell'Inter. La squadra di Cristian Chivu cade in Champions League sotto i colpi di un Brugge dimostratosi superiore in campo grazie ad un super Tresoldi, autore di una tripletta. Un 4-3 che pesa in casa nerazzurra anche sul prosieguo della competizione e che viene accolto così da Ange Yoan Bonny al termine del match:

"È una brutta sconfitta - esordisce l'attaccante nerazzurro ai microfoni di Inter TV - difficile da commentare. Sicuramente abbiamo avuto di fronte un ottimo Brugge. Dobbiamo reagire subito, il calcio ti dà subito la possibilità di reagire. Dobbiamo imparare dagli errori commessi oggi e reagire".