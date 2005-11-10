Inter, risentimento muscolare per Bonny. La nota dopo gli esami strumentali di oggi
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:53Serie A
autore Simone Bernabei
10.11.2026 14:53Serie A
L'attaccante ha rinunciato alla chiamata della sua Costa d'Avorio per un problema muscolare accusato dopo la vittoria col Como
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L'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny non è partito nelle scorse ore per rispondere alla chiamata della sua Costa d'Avorio. Dopo il match contro il Como, infatti, l'attaccante ha accusato un problema muscolare e questa mattina ha svolto gli esami strumentali del caso, come racconta la nota della società nerazzurra.
"Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". In attesa di capire qualcosa di più sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero, dunque, Chivu dovrà fare i conti con l'ennesimo contrattempo di questa stagione.
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