Inter, risentimento muscolare per Bonny. La nota dopo gli esami strumentali di oggi

L'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny non è partito nelle scorse ore per rispondere alla chiamata della sua Costa d'Avorio. Dopo il match contro il Como, infatti, l'attaccante ha accusato un problema muscolare e questa mattina ha svolto gli esami strumentali del caso, come racconta la nota della società nerazzurra.

"Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". In attesa di capire qualcosa di più sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero, dunque, Chivu dovrà fare i conti con l'ennesimo contrattempo di questa stagione.