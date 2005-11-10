Inter, Bonny rischia un mese di stop: ecco tutte le partite che salterà

L'Inter nelle prossime settimane dovrà fare i conti con l'assenza di Ange-Yoan Bonny, attaccante che dopo il successo sul Como si è fermato per via di un problema muscolare, saltando così anche la convocazione con la Costa d'Avorio.

"Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra", si legge nel comunicato nerazzurro. Secondo Sky, per il giocatore è previsto uno stop compreso fra le 3 e le 4 settimane, con l'Inter che proverà a recuperarlo per inizio dicembre. Ma tutto dipenderà ovviamente dall'evoluzione del percorso di guarigione.

Le partite che salterà sicuramente Bonny

Atalanta-Inter, domenica 22 novembre, Serie A

Inter-Stoccarda, mercoledì 25 novembre, Champions League

Inter-Genoa, sabato 28 novembre, Serie A

Le successive sfide restano in dubbio: l'1 dicembre ancora Inter-Genoa, questa volta di Coppa Italia, il 5 dicembre Frosinone-Inter, mentre il 9 dicembre ecco Borussia Dortmund-Inter in Champions League. Tre gare in cui Chivu spera di poter tornare ad avere a disposizione l'attaccante.