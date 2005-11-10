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Inter, quattro attaccanti non bastano: la sosta riaccende l'allarme. Serve una quinta punta

Marta Bonfiglio
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Marta Bonfiglio
Oggi alle 06:53Serie A
12.11.2026 06:53Serie A
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Un reparto offensivo dimezzato. Chivu ha ancora la coperta corta e a gennaio si può intervenire per portare a Milano un altro attaccante.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre i campionati si fermano e i riflettori si spostano sulle Nazionali, ad Appiano Gentile c'è poco da stare tranquilli. La sosta, che dovrebbe rappresentare un'occasione per recuperare energie e rimettere in sesto gli acciaccati, rischia di trasformarsi nell'ennesimo periodo di apprensione per Cristian Chivu. Bonny è fermo e starà fuori un mese, Thuram deve recuperare dall'affaticamento e Lautaro sta ancora lavorando per tornare pienamente a disposizione. Con Pio Esposito impegnato con l'Italia, l'Inter non può fare altro che sperare di ritrovarlo integro al rientro. Una situazione che riporta inevitabilmente al centro una questione che la dirigenza non può più rimandare: serve una quinta punta. Non si tratta soltanto di una preoccupazione legata agli ultimi infortuni, ma di un problema che si era già manifestato nelle stagioni precedenti e, guardando questa stagione, in occasione del derby contro il Milan. In quella circostanza Chivu si era ritrovato praticamente senza alternative offensive. Il capitano nerazzurro era fermo per infortunio, mentre i giovani Bonny ed Esposito erano alle prese con l'influenza. L'unico attaccante disponibile era Thuram, costringendo il tecnico a fare i conti con una coperta decisamente corta e anche a un cambio di modulo che ha fatto acqua da tutte la parti. Adesso lo scenario torna a preoccupare. Gli esami hanno confermato il problema ai flessori della coscia destra per l'ex Parma, mentre l'altro francese sfrutterà la sosta per provare a recuperare e tornare in gruppo prima della sfida contro l'Atalanta.

Lautaro rientra, Pio Esposito è l'ultima certezza

Il quadro non è certamente più rassicurante se si guarda alle condizioni degli altri attaccanti. Lautaro Martinez sta completando il percorso di recupero dal problema muscolare accusato contro il Bruges e sfrutterà ancor di più la sosta per ritrovare la condizione migliore. Il suo rientro è vicino, ma non ci sono garanzie assolute sulla sua disponibilità per la trasferta contro l'Atalanta. E poi c'è il gigante Pio, che in questo momento rappresenta la speranza più importante per Chivu. Dopo aver già dovuto fare i conti con l'influenza nelle settimane precedenti, l'auspicio è che il giovane attaccante torni dalla Nazionale completamente integro. A questo punto, a Milano si incrociano le dita affinché non si prenda nemmeno un raffreddore. Perché perdere anche lui significherebbe ritrovarsi in una situazione davvero complicata. Tra le alternative c'è Matteo Lavelli, giovane attaccante sul quale il mister nerazzurro ha già dimostrato di voler puntare, inserendolo nelle rotazioni della prima squadra e convocandolo anche in Champions League. Il classe 2006 ha avuto modo di assaggiare il calcio dei grandi, ma è evidente che una cosa è concedergli qualche minuto, un'altra è ritrovarsi a dovergli affidare responsabilità importanti per mancanza di alternative. Il rischio, qualora le condizioni degli altri attaccanti non dovessero migliorare, è proprio quello di dover ricorrere a soluzioni d'emergenza, con Lavelli chiamato a dare una mano.

A gennaio bisogna intervenire

La questione della quinta punta, peraltro, era già stata sollevata dopo il derby contro il Milan. In conferenza stampa, a Chivu era stato chiesto se l'Inter avesse bisogno di un altro attaccante. La risposta del tecnico era stata significativa: «Qualche valutazione la faremo ma siamo contenti dei nostri quattro attaccanti più Lavelli, Mosconi dall'Under 23». Nessuna promessa di acquisto, dunque, né un'apertura esplicita a un'operazione già programmata per gennaio. Chivu ha però riconosciuto che il ragionamento abbia una sua logica e che qualche valutazione verrà fatta. Ed è proprio questo il punto. La società deve interrogarsi sulla reale sostenibilità di un reparto offensivo composto da quattro giocatori, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati tra campionato, Champions League e Coppa Italia. I giovani rappresentano una risorsa preziosa, ma non possono diventare automaticamente la soluzione a ogni emergenza. All'Inter serve un attaccante in più che possa garantire alternative e permettere a Chivu di non dover reinventare continuamente la squadra. Il mercato invernale potrebbe offrire l'occasione giusta per intervenire. Gli acciacchi di queste settimane stanno lanciando un messaggio inequivocabile. La quinta punta non deve essere considerata un lusso, ma una necessità da prendere seriamente in considerazione.

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