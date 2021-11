Inter, Brozovic: "Sbagliato troppo nel primo tempo ma contava solo vincere"

Marcelo Brozovic, autore di un gol e MVP della vittoria dell'Inter contro lo Sheriff in Champions League ha parlato a Inter TV al termine del 3-1 a Tiraspol: "Io migliore in campo? Non conta niente per me, conta solo vincere e l'abbiamo fatto".

Quale è stata la chiave del match?

"Abbiamo avuto pazienza e abbiamo girato bene e veloce la palla. Abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo ma il gol arriva di sicuro se giochiamo così".

Adesso è il momento di concentrarsi per il derby?

"Mancano ancora 3-4 giorni al derby ma siamo tutti pronti e non vediamo l'ora di giocare".