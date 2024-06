Inter, Buchanan: "Rapporto con Inzaghi molto bello, sappiamo tutti cosa vuole"

"Il mio rapporto con Inzaghi è molto bello". Parola di Tajon Buchanan, esterno canadese dell'Inter, intervistato da TLN TV: "Non parla molto inglese ma è un tecnico molto tattico. Sappiamo tutti cosa vuole da noi e cosa vuole soprattuto da me. Da quando sono qui ho imparato queste cose e questo mi ha aiutato a migliorare molto, speriamo che la prossima stagione possa servirmi per fare un altro passo in avanti. È molto appassionato, vuole vincere ogni partita e la sua cultura vincente la senti quando entri in questo ambiente e nel modo in cui approcciamo le partite. Puntiamo sempre a vincere, l'obiettivo di quest'anno era vincere lo Scudetto e ci siamo riusciti".

Un aneddoto legato al passaggio all'Inter?

"Credo sia successo dopo il Mondiale. Il mio agente mi disse che l'Inter era interessata a me, già la scorsa estate c'era stato qualche colloquio. Non è successo in quel momento ma se ne è riparlato in inverno, in queste situazioni tutto accade rapidamente. Ricordo che ad un certo punto stavo giocando col Brugge e sapevo che si stava concretizzando il trasferimento, quindi devi spostarti in un altro Paese, in un'altra squadra. Tutto è accaduto velocemente, ma è anche qualcosa che ho sempre sognato. Sono felicissimo che tutto sia andato liscio e che mi hanno dato il benvenuto in questa squadra".

Obiettivi per la prossima stagione?

"Voglio guardare giorno dopo giorno, controllare quello che posso, lavorare duro e imparare il più possibile. Vorrei avere un ruolo ancora più importante la prossima stagione per dimostrare davvero cosa posso fare, spero sia abbastanza per aiutare la squadra e per vincere più trofei".