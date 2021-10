Inter, c'è l'Olympique Marsiglia su Vidal per l'anno prossimo. Sampaoli lo vuole

Arturo Vidal può essere un obiettivo di mercato per l'Olympique Marsiglia per il mercato del prossimo giugno. Il centrocampista dell'Inter sarebbe il fiore all'occhiello in caso di raggiungimento della Champions League, anche perché lo stipendio da 6,5 milioni netti che attualmente percepisce può essere un problema. Però la presenza di Jorge Sampaoli, suo ex tecnico nella nazionale cilena, sarebbe una spinta ulteriore.