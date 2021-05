Inter Campione, Conte e le accuse al gioco: "Primo gol al Crotone opera d'arte se non si è ciechi"

vedi letture

Sentire che l'Inter gioca male ha infastidito Antonio Conte? L'allenatore, ospite al club di Sky, risponde senza colpo ferire: "No, assolutamente: l'Inter gioca un calcio moderno, è una squadra che sa far tutto. Dalla costruzione dal basso alla ripartenza, fino alla pressione alta e all'attesa. Una squadra moderna, i giocatori hanno imparato a fare tutto e leggere i momenti, come deve fare una grande squadra. Dobbiamo poi essere i primi a conoscere i nostri difetti, così da esaltare le virtù che sono aumentate col lavoro. Il primo gol al Crotone è un'opera d'arte, solo un cieco non vede la qualità della giocata di prima".