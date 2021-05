Inter Campione. I complimenti di Valentino Lazaro: "Sapevo che ce l'avreste fatta!"

Ancora di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al Borussia Mönchengladbach, in Bundesliga, il terzino austriaco Valentino Lazaro s'è voluto complimentare coi suoi ex compagni di squadra per la conquista del 19esimo titolo della sua storia. "Sapevo che ce l'avreste fatta! Congratulazioni ragazzi!", ha scritto.