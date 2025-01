Inter, Carlos Augusto: "La sconfitta in Supercoppa brucia, ma la stagione è lunga"

Carlos Augusto, oggi titolare nell'Inter che sfiderà il Venezia al Penzo, ha parlato ai canali della TV ufficiale del club nerazzurro: "Dopo le sconfitte dobbiamo dimostrare la forza del gruppo, della nostra squadra. Quella in Supercoppa brucia a tutti, però sappiamo che la stagione è lunga: abbiamo tante partite e oggi dobbiamo cominciare a vincere, ci sono campionato, Champions e Coppa Italia".

Venezia fragile sulle palle inattive, Inter molto efficace. Saranno un tema?

"Sappiamo che negli ultimi anni le palle inattive sono state un'azione importante, non solo per noi. Oggi proveremo a fare bene, come sempre, ma l'importante è che l'Inter vinca. Speriamo di fare una bella partita".

Venezia imbattuto al Penzo nelle ultime tre.

"Ogni squadra in casa dà qualcosa in più, è un campo difficile dove giocare: faremo di tutto per vincere la partita".

