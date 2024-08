Ufficiale Inter, ceduto Valentin Carboni all'Olympique Marsiglia: il comunicato con tutti i dettagli

Adesso è ufficiale: Valentin Carboni è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Ad annunciarlo è stata l'Inter con un comunicato sul proprio sito: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione".

Il comunicato dell'Olympique Marsiglia.

"L'Olympique Marsiglia è lieto di annunciare l'acquisto di Valentín Carboni dall'Inter. Il 19enne centrocampista ha firmato un prestito con opzione di riscatto con il club olimpico dopo il successo della visita medica. Nato il 5 marzo 2005 a Buenos Aires, in Argentina, è arrivato in Italia al Catania FC, per poi passare all'Inter dove ha affinato la sua formazione. Trequartista mancino dalle grandi doti tecniche, l'italo-argentino è riuscito a condurre la Primavera nerazzurra alla vittoria del campionato U19 e a ottenere un minutaggio con la prima squadra dal 2022.

Autore di diverse presenze importanti sia in Serie A che in Champions League, Valentín Carboni viene ceduto in prestito all'AC Monza nell'estate del 2023 per temprarsi e acquisire esperienza. Nel corso della precedente stagione, il gioiello argentino ha portato a termine un intero campionato con 32 partite, 2 gol segnati e 4 assist forniti.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate anche nella sua terra natale: Valentín Carboni viene convocato tra i Campioni del Mondo in carica argentini da Lionel Scaloni, ottiene la sua prima presenza nel marzo 2024 e vince la Copa América il 15 luglio con i colori dell'Albiceleste .

Benvenuto all'OM, ​​Valentin!".