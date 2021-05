Inter, cielo nerazzurro e un muro per Lukaku: il tifo organizzato programma la festa-Scudetto

Da un mese la Curva Nord, cuore pulsante del tifo organizzato dell'Inter, sta preparando la festa per il diciannovesimo Scudetto. In totale 250 ragazzi si sono messi al lavoro in vista di Inter-Udinese del prossimo 23 maggio, ultima giornata di campionato. La Milano nerazzurra vuole celebrare il titolo all'ultima gara stagionale, la Curva Nord assicura che "sarà una cosa mai vista prima che coinvolgerà emotivamente tutti gli interisti della città". Un murale-tricolore di Lukaku è già apparso sul muro esterno del vecchio ippodromo, con tanto di scritta "Dear Milan, you are welcome". Prego, per lo scudetto.