Inter, comunicato Curva Nord: "Incontro col club: con Marotta e Ausilio ambizioni restano intatte"

Questo il comunicato della Curva Nord dell'Inter in merito all'incontro, avvenuto nel pomeriggio di ieri, fra una delegazione della tifoseria e i dirigenti nerazzurri nella sede di Viale della Liberazione: "Ieri una rappresentanza della Curva ha avuto un incontro chiarificatore con l'attuale dirigenza. Ne è saltato fuori quello che tutti già sanno. Nessuna novità. Bisogna fare dei sacrifici ma non si smantella niente. Diamo piena fiducia alla dirigenza dell'Inter, composta da persone competenti e qualificate. Non abbiamo parlato con la proprietà ma altresì siamo certi che, fino a quando Marotta e Ausilio saranno in pista, le ambizioni dell'Inter rimarranno immutate. Qualora le azioni della proprietà si discostassero da quanto 'pattuito', ci comporteremo di conseguenza. Pretendiamo e pretenderemo sempre rispetto verso la tifoseria e la storia del club. Non si vive di rendita e non faremo sconti a nessuno".