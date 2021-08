Inter, con Conte verso l'Arsenal. la posizione di Lautaro torna 'a rischio'

Le prossime settimane si preannunciano caldissime sul fronte legato al futuro di Lautaro Martinez: la panchina di Mikel Arteta è più che mai a rischio all’Arsenal e se i Gunners decidessero di affidarsi ad Antonio Conte, ecco che il mister salentino potrebbe chiedere come rinforzo immediato l'argentino, secondo Tuttosport. Il Toro a quel punto difficilmente potrebbe dire no a un’eventuale offerta dell’Arsenal dove troverebbe un allenatore che sa bene come farlo rendere al meglio, come dimostra anche l'ultima superlativa stagione.