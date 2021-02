Inter, Conte: "Crediamo sempre di più in noi stessi. Eriksen? La sua miglior partita"

ll tecnico dell'Inter Antonio Conte commenta così, nel post partita a Inter TV, la vittoria dei nerazzurri contro il Milan nel Derby di Milano. Queste le sue parole raccolte da Fcinternews.it:

Complimenti mister per la grande vittoria. Si immaginava una prestazione del genere?

"Sicuramente mi aspettavo una gara difficile contro un forte avversario. Vanno fatti i complimenti al Milan e all'ottimo lavoro che stanno facendo. Sono contento per i miei calciatori, sono felice per le soddisfazioni che il lavoro costruisce. L'accoglienza dei tifosi fuori dallo stadio è stata davvero da brividi, pressante, ma al tempo stesso stimolante e positiva. Ci dedichiamo questa vittoria d'alta classifica che ci da consapevolezza e autostima. Le prossime gare contro Genoa e Parma daranno davvero il segnale sul livello di maturità".

Al momento della sostituzione di Eriksen prima di darle il 5 d'intesa, lo ha indicato a più riprese per l'ottimo lavoro svolto: è stata un'immagine piuttosto iconica.

"Ho detto a Christian che la sua è stata fin qui la gara migliore in nerazzurro. Ha fatto tutto ciò che gli chiedevo, giocando da doppio play, inserendosi quando necessario e contribuendo in modo decisivo sia nel possesso che nel non possesso. Può migliorare ancora, il fatto che si sia avvicinato a noi è un fattore positivo, mi riempie di orgoglio e di soddisfazione. Abbiamo sicuramente una freccia in più a disposizione. Così come Perisic, che tornando a Milano sta interpretando al meglio la sua stagione, prodigandosi in un ruolo che pensava non essere suo ma che sta interpretando al meglio".

Brava la squadra a gestire al meglio l'aggressività dei rossoneri nella ripresa.

"La cosa forse più positiva sta nelle consapevolezze che la squadra sta prendendo. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo nel quale potevamo e dovevamo segnare una seconda rete. Il Milan nel secondo tempo è partito molto forte, trovando la quadra dopo alcuni minuti controversi in cui Samir ha fatto la differenza. Successivamente la gara è tornata nelle nostre mani, consolidando la vittoria".

I complimenti vanno soprattutto al lavoro di un anno e mezzo in nerazzurro, grazie al quale si sono creati i presupposti per risultati del genere. Cosa manca ancora da inserire, da qui in avanti?

"Mancano ancora 15 partite che dovremo vivere come 15 finali. Le gare contro Genoa e Parma ci faranno capire se questa squadra ha fatto un vero step come crescita e arroganza, in senso positivo. Dall'arrivo di Ballardini il Genoa sta facendo risultati importanti il Parma non merita certo l'attuale classifica. Ne riparleremo dopo questi due incontri".