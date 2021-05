Inter, Conte fa gola al Tottenham: priorità ai nerazzurri, decisivo il confronto con Zhang

Un ritorno in Premier League per Antonio Conte fresco vincitore dello scudetto con l'Inter? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Tottenham si sarebbe fatto avanti per il tecnico nerazzurro, con lo stesso Conte che avrebbe tenuto la porta aperta, anche se l'allenatore pugliese ha voluto precisare che la precedenza va all'Inter e che per qualsiasi tipo di decisione aspetterà il confronto con Steven Zhang.