Inter, Conte ha mandato il suo vice a commentare la vittoria con la Roma: la motivazione

A sorpresa, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte non s'è presentato dinanzi ai microfoni per commentare la vittoria contro la Roma. Dopo aver evitato la conferenza pre-partita (solo una intervista alla tv ufficiale), il tecnico campione d'Italia ha deciso di non parlare nemmeno nel post-partita: una scelta concordata con la società per evitare domande riguardanti argomenti extracalcistici.