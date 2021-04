Inter, Conte: "No agli scivoloni. Chi insegue alla fine molla se davanti non cedono di un passo"

L'inarrestabile Inter di Antonio Conte, dopo Bologna e Sassuolo, va a caccia domani dei tre punti anche contro il Cagliari. Ma ad un passo dallo scudetto, a cosa deve stare attenta la squadra nerazzurra in campionato davanti ad avversari molto motivati? Risponde lo stesso tecnico in conferenza stampa: "Dobbiamo stare attenti non lasciare spazio agli avversari. Qualche scivolone può dare linfa a chi insegue. Io nella mia carriera ho inseguito e sono stato inseguito, alla fine prima o poi si molla se davanti non cedono di un passo".

