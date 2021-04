Inter, Conte non si rilassa nemmeno un attimo: "Ora testa alla prossima partita"

Quando il tuo allenatore si chiama Antonio Conte, per i giocatori non c'è un attimo di relax. L'allenatore nerazzurro ha postato come di consueto sul suo profilo Instagram ufficiale per commentare la vittoria fondamentale ottenuta oggi dalla sua Inter sul campo del Bologna: "Ora testa alla prossima", le parole del tecnico, già concentrato sul recupero contro il Sassuolo. Ad accompagnare il testo una foto dell'esultanza di gruppo dopo la rete di Romelu Lukaku.