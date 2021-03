Inter, Conte: "Vidal un generoso, lo ammiriamo. Ora sta cercando di dare continuità"

vedi letture

Parlando in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha analizzato anche le condizioni di diversi singoli presenti in squadra. Questo il suo pensiero sullo stato di forma di Vidal: "Arturo si sta allenando e sta cercando di dare continuità: da quando è arrivato ha avuto problemi un po' sparsi, al tendine, al ginocchio etc. È un ragazzo generoso che non si è mai voluto fermare per curarsi, noi lo ammiriamo e lo ringraziamo. Al tempo stesso è giusto che iniziasse ad arrivare non dico al top ma all'80% della sua condizione fisica e ci sta lavorando. Può giocare 1 minuto, può giocare mezz'ora o non giocare affatto, è a disposizione".