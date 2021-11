Inter, Correa: "Il nostro atteggiamento è cambiato. Voglio segnare ancora al Milan"

A tutto Tucu. Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Joaquin Correa ha fatto il punto in casa Inter in vista del fondamentale derby di domani, ponendo l'accento sui progressi della squadra nelle ultime settimane: "L'atteggiamento è sicuramente un po’ cambiato. Abbiamo trovato più sicurezza, sistemato qualcosa e adesso siamo più padroni della partita, sia davanti che dietro. Se riusciremo a sviluppare questo gioco, avremo grandi chance di vincere".

Cinque reti in nove sfide che fanno del Milan la vittima preferita dell'argentino. Un feeling che il Tucu spiega in questo modo: "Sono molto legato al gol segnato nella semifinale di Coppa Italia 2019 con cui abbiamo passato il turno anche perché alla fine abbiamo portato a casa pure il trofeo. Un’altra volta ho segnato un gol al 94esimo: sono state tutte reti importanti, ma voglio segnarne altre ancora".