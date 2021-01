Inter, da Parigi: Paredes non vuole lasciare il PSG. Quasi impossibile uno scambio con Eriksen

Secondo quanto riportato da Le Parisien questa mattina, difficilmente andrà in porto lo scambio tra Christian Eriksen e Leandro Paredes visto che l'argentino non ha nessuna intenzione di lasciare il PSG nel corso di questo mese di gennaio, neanche per tornare in Italia alla corte di Antonio Conte. Il centrocampista vuole restare a Parigi, soprattutto adesso che in panchina arriverà il connazionale Pochettino. In più, i parigini in rosa non hanno bisogno di un altro centrocampista dalle caratteristiche del danese che dunque dovrà trovarsi un'altra squadra, magari in Premier League.