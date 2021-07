Inter, da Vidal a Sanchez: ancora undici esuberi da piazzare sul mercato in uscita

vedi letture

A fronte di dieci cessioni già perfezionate, sono ancora undici gli "esuberi" che Marotta e Ausilio dovranno riuscire a piazzare entro agosto. La dirigenza interista, non senza fatica, è arrivata a metà della sua scalata: nel mirino c'è sempre l'attivo di 80 milioni nel bilancio tra partenze e arrivi, e il taglio al monte ingaggi almeno del 15%.

La volontà del club - scrive oggi il Corriere dello Sport - è evitare altri sacrifici illustri. Ieri, ad esempio, sono tornate a circolare le voci su un presunto interessamento del Tottenham per Milan Skriniar, ma i nerazzurri continueranno a fare muro per blindare i loro gioielli. Ora però viene il difficile: liberarsi di uno come Arturo Vidal, che il prossimo anno andrebbe a guadagnare oltre 6 milioni, non è per nulla semplice. Stesso discorso per Alexis Sanchez, che è però stimato da Inzaghi e da considerare dunque in bilico.