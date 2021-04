Inter, Darmian: "Conte meglio di Ferguson e Mourinho. Tatticamente ha una marcia in più"

Matteo Darmian ha avuto la fortuna di essere stato allenato da dei veri mostri sacri della panchina, ma alla fine, parlando alla Gazzetta dello Sport, il suo voto per il miglior tecnico che lo ha allenato va proprio ad Antonio Conte: "Ha la stessa voglia di quando allenava la Nazionale di portare la squadra al massimo. Van Gaal era un maniaco delle regole e fu lui a portarmi al Manchester United. Mourinho non ha altri amori se non la vittoria. Gli devo dei trofei, compresa l'Europa League. Ma Conte in più di loro ha le idee. Tatticamente è una marcia avanti".