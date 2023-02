Inter, De Vrij guarda avanti: "Dispiace non aver vinto, sappiamo che possiamo fare di più"

Secondo pareggio in campionato per l'Inter, che non va oltre lo 0-0 sul campo della Sampdoria. A commentare il match, ai microfoni di Inter TV, è stato Stefan De Vrij: "Abbiamo avuto tantissime occasioni, ci è mancato il gol. Siamo stati bravi, ordinati, non abbiamo concesso nulla, ma ci dispiace davvero tanto non aver vinto. Dobbiamo fare meglio, abbiamo tante partite davanti e sappiamo che possiamo fare di più. Ci è capitato in stagione di aver fatto grandi partite contro avversari importanti e magari avere più difficoltà in altri match sulla carta più abbordabili: non è facile capire il motivo. In questa fase della stagione abbiamo ritrovato tanta solidità, concediamo poco, siamo messi bene: dobbiamo continuare così, sapendo che dobbiamo fare di più, a partire dalla sfida con l'Udinese".