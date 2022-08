Inter, De Vrij: "Non possiamo essere contenti per i risultati in pre-season, dobbiamo migliorare"

vedi letture

Intervistato da Inter TV, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij analizza così il ko subito oggi in amichevole contro il Villarreal: “C'è ancora tanta strada da fare e tanto da migliorare, soprattutto nella fase di non possesso. Dobbiamo migliorare e continuare a lavorare, siamo consapevoli che questo non basta. Oggi non è andata benissimo, non come volevamo. Non possiamo essere contenti per i risultati delle amichevoli e per i troppi gol subiti, dobbiamo migliorare. I tifosi? Ci caricano, sono sempre stati e sono sempre presenti ovunque andiamo".