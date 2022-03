Inter di nuovo su Thuram? Il rientro dall'infortunio è complicato: solo un gol su 18 presenze

La scorsa estate era stato uno dei principali obiettivi dell'Inter del dopo Romelu Lukaku. Marcus Thuram era stato trattato da Marotta e Ausilio e le divergenze sulla valutazione col 'Gladbach andavano via via assottigliandosi, con i nerazzurri che si erano avvicinati alla richiesta tedesca di 30 milioni di euro. Poi l'infortunio del 21 agosto contro il Bayer, una lesione del legamento collaterale del ginocchio che lo ha poi costretto ad uno stop di due mesi e il relativo stop alla trattativa.

Il nome del classe '97 resta tuttavia presente sui taccuini di mercato nerazzurri, in vista del prossimo anno. Perché il giocatore piace e la valutazione potrebbe essere più bassa, vista la scadenza nel 2023 ed una stagione non proprio entusiasmante. Dopo l'infortunio Thuram è rientrato in campo a fine luglio. Piano piano si è ripreso il posto in squadra, ma ancora il rendimento non è sugli standard del passato: per tornare al gol, infatti, il giocatore ha dovuto attendere quasi 4 mesi e 15 partite di campionato, riuscendo ad esultare solo nell'ultima contro il Wolfsburg. In totale, considerando anche la Coppa di Germania, quella dello scorso 26 febbraio resta l'unica rete dell'attaccante su 18 presenze stagionali.