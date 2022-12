Inter, domani l'arrivo a Malta: due amichevoli, mercoledì la sfida col Salisburgo

La preparazione dell'Inter entra nel vivo. I nerazzurri domani saranno a Malta per un mini ritiro che durerà fino a venerdì 9: due le amichevoli in programma, una con il Gzira United - compagine maltese - l'altra con il Salisburgo, mercoledì 7 dicembre. Da valutare la presenza di Romelu Lukaku, l'attaccante belga potrebbe raggiungere in settimana la squadra dopo l'impegno Mondiale col Belgio.