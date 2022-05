Inter, domani nuovo incontro per Dybala: per la firma servirà prima un taglio degli ingaggi

Nel corso del pranzo di ieri tra Simone Inzaghi, Steven Zhang e la dirigenza dell'Inter, si è parlato anche di Paulo Dybala. Sul suo nome sono tutti concordi, ma prima di provare a metterlo sotto contratto servirà un massiccio alleggerimento dell'attuale monte stipendi. Arturo Vidal andrà via dopo la risoluzione del contratto con potenziale approdo al Flamengo in Brasile. Poi sarà la volta di Alexis Sanchez. Accordi che termineranno anzi tempo e che si aggiungeranno a quelli in scadenza di Vecino, Kolarov e Ranocchia. Poi sarà la volta della Joya, per il quale già domani è previsto un nuovo incontro con l'entourage per comprendere ancora meglio quali siano i dettagli di una potenziale operazione. A riportarlo è Tuttosport.